Вашингтон, 18 октября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Соединенным Штатам необходимо чётко определить линии для того, чтобы конфликт на территории б. УССР не перерос в конфликт США и НАТО с Россией. Об этом 14 октября заявил бывший американский президент Барак Обама в подкасте «Pod Save America».

Kremlin.ru Обама

Как утверждает бывший американский лидер, не США должны говорить Киеву, как далеко он может зайти в этом конфликте, когда ему его прекращать и на какие уступки следует идти.

«Нам, как их союзникам, важно поддерживать их финансово, в военном отношении, через нашу разведку. Однако мы должны ясно и честно сказать им, что мы можем сделать, а что нет. Есть линии, которые мы должны сами определить — США, НАТО и другие, — учитывая, что конфликт России и [Киева] может перерасти в конфликт Россия-США-НАТО», — сказал он.

При этом Обама уточнил, что он недостаточно знаком с разведданными и как частное лицо он не может сказать, как это должно быть определено, однако Вашингтон, по его мнению, «должен думать, например, какое оружие мы отправляем или как мы подходим к нашей поддержке» киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издатель и генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс написал, что при отсутствии военной помощи от США и Североатлантического альянса (НАТО) киевский режим не протянет и месяца.