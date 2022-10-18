Москва, 18 октября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Посол Пакистана в России заявил, что впервые значительное количество товарной продукции его страны будет отправлено в Среднюю Азию через Афганистан.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

Шавкат Али Хан в беседе с ТАСС отметил, что весь процесс отправки пакистанской коммерческой продукции в Среднюю Азию через Афганистан занимает от 25 до 35 дней.

Он не дал никакой информации о выгодах для Афганистана.

Министр торговли и инвестиций Пакистана Навид Камар ранее заявил, что страна планирует стать торговым центром, отправляя товары в регион через территорию Афганистана.

По сообщениям пакистанских СМИ, после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) препятствия на пути торговли Пакистана со Средней Азией были устранены.