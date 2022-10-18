Белгород, 18 октября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли территорию железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района, сообщил 18 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

tresdetres Железная дорога

«Снарядами была обстреляна территория железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района. Есть пострадавший, мужчина с осколочными ранениями мягких тканей нижних конечностей», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте находятся все оперативные службы. Повреждена контактная сеть ЖД путей, других видимых разрушений нет. Временно приостановлено движение поездов, аварийные бригады уже устраняют последствия, заключил он.