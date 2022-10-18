Тунис, , 11:39 — REGNUM Президент Туниса Кайс Сайед принял министра юстиции страны Лейлу Джафал, обсудив с ней ситуацию с нелегальной миграцией в стране. Об этом 18 октября сообщает TAP со ссылкой на пресс-службу президента Туниса.

Тунис Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По последним данным, главной темой встречи стал инцидент в городе Зарзис: 17 октября стало известно, что у берегов города затонуло судно с мигрантами, на борту которого находилось как минимум 18 человек. Президент страны потребовал расследовать все обстоятельства катастрофы, которая вызвала массовые акции протеста в Зарзисе и ряде других городов страны.

«Президент заявил, что судебное расследование проводится, чтобы тунисцы знали всю правду, и чтобы те, кто стоит за этими трагедиями, несли ответственность. Все причастные лица должны нести ответственность за произошедшее, будь то на региональном уровне или на национальном уровне», — цитирует заявление пресс-службы TAP.