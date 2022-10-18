Белгородский район, Белгородская область, 18 октября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Территория железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района обстреляна со стороны ВСУ 18 октября. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Последствия обстрела

По данным властей, есть пострадавший, это мужчина с осколочными ранениями мягких тканей нижних конечностей. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Повреждена контактная сеть железнодорожных путей, других видимых разрушений нет. Временно приостановлено движение поездов, аварийные бригады уже устраняют последствия», — уточнил губернатор.

На месте находятся все оперативные службы.