Донецк, 18 октября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Посёлок городского типа Зайцево в ДНР обстрелян из артиллерии киевскими боевиками. Об этом сообщает 18 октября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Никита Третьяков ИА REGNUM Осколки снаряда

Обстрел зафиксирован в 10:40 с позиций ВСУ в посёлке Дружба. По Зайцево выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, Зайцево обстреливали и 17 октября. Последний обстрел зафиксирован в 16:50 со стороны Дружбы (четыре снаряда калибра 152 мм).

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