Донецк, 18 октября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Макеевку и Новоселовку в Донецкой Народной Республике, сообщили 18 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:25 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 10:35 боевики ВСУ обстреляли Новоселовку, выпустив 14 снарядов калибра 122 мм.