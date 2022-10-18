Москва, 18 октября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Московские производители одежды увеличили выпуск продукции в 2,7 раза. Об этом представителям СМИ сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Репин ИА REGNUM Одежда

«Столичные компании продолжают наращивать объемы производства одежды после ухода зарубежных предприятий с российского рынка. С января по август этого года в Москве выпустили в 2,7 раза больше изделий, чем за аналогичный период прошлого», — сказал Ефимов.

Отмечается, что компании также увеличили прибыль — до 32 млрд рублей. В настоящий момент московские производители изготавливают верхнюю одежду, спортивную и школьную форму, а также одежду для туризма и спецодежду.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители России назвали три основных критерия при выборе одежды. Так, При выборе одежды граждане в первую очередь обращают внимание на цену (6,30 балла из 7 возможных), качество (6,06 балла) и натуральность материалов (5,49 балла).