Стокгольм, 18 октября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу над представителем Чехии Лукашем Росолом в матче первого круга турнира в Стокгольме (Швеция). Встреча продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2.

(сс) Steven Pisano Аслан Карацев

Карацев три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, одна ошибка на подаче и один брейк.

Во втором турнира Карацев сыграет с британским теннисистом Кэмероном Норри.