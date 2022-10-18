Карацев вышел во второй круг теннисного турнира в Стокгольме
Стокгольм, 18 октября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу над представителем Чехии Лукашем Росолом в матче первого круга турнира в Стокгольме (Швеция). Встреча продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2.
(сс) Steven Pisano
Аслан Карацев
Карацев три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, одна ошибка на подаче и один брейк.
Во втором турнира Карацев сыграет с британским теннисистом Кэмероном Норри.