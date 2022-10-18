Абу-Даби, 18 октября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел ОАЭ выступило с критикой недавнего заявления Верховного комиссара ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ОАЭ

Как сообщает WAM, на церемонии открытия дипломатической академии МИД Бельгии, Борель назвал Европу — «садом», а весь остальной мир — «джунглями».

Комментируя высказывания Бореля, МИД ОАЭ назвал их расистскими и несоответствующими дипломатической этике.

«Абу-Даби отвергает «расистские заявления» Жозепа Борреля по случаю открытия новой дипломатической академии в Бельгии», — говорится в заявлении ведомства.