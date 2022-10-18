Лиссабон, , 11:05 — REGNUM Правительство Португалии готовит пилотный проект по тестированию четырехдневной рабочей недели в государственных администрациях по примеру частного сектора, и уже есть учреждения, проявившие интерес к этой модели. Об этом в интервью газете Público заявила государственный министр Мариана Виейра да Силва.

Португалия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы работаем с министерством труда над разработкой аналогичного проекта», — заявила Виейра да Силва.

По её словам, уже есть государственные организации, желающие опробовать эту новую модель: «Есть учреждения, которые хотят экспериментировать с этим, но это также зависит от методологии, которой они придерживаются. В основном, [все моменты касаются того, ] будет ли это в конкретной организации или в группе, чтобы иметь возможность оценить воздействие».

При этом Виейра да Силва предупредила, что и здесь будут различия с частным сектором, потому что есть «много услуг, которые не совместимы с таким типом организации».