Мензелинск, Татарстан, 18 октября, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Из плена ВСУ освобожден житель города Мензелинска. Об этом 18 октября сообщил депутат Госдумы от РТ Айрат Фаррахов («Единая Россия»).

Обмен пленными. Цитата из видео с канала «Слово не воробей.» Обмен пленными

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В своем телеграм-канале депутат написал, что из «плена освобожден житель Мензелинска, наш коллега, военный медик».

По словам Фаррахова, в плен военный медик попал под Лиманом, он до последнего помогал сослуживцам.

Парламентарий выразил благодарность руководству Минобороны РФ, коллегам и мусульманскому сообществу Татарии.

Напомним, по данным Минобороны РФ, 17 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 110 граждан РФ, среди которых 72 моряка с гражданских судов, удерживавшихся с февраля 2022 года.

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