Луганск, 18 октября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. За минувшие сутки военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики уничтожили до 50 боевиков. Об этом 18 октября сообщил официальный представитель ведомства Иван Филипоненко.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

По его словам, противник понёс потери в живой силе и технике. За последние сутки уничтожено до 50 боевиков, а также один танк, четыре артиллерийские установки, три БТР, две долговременные огневые точки и 11 единиц специальной автотехники.

Также в Народной милиции рассказали о ракетном ударе, который нанесли ВСУ по населённому пункту Новоивановка.