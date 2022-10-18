Кишинёв, 18 октября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Министерство обороны России не признаёт то, что российские ракеты, направленные из акватории Чёрного моря по территории б. УССР, нарушили молдавскую границу. Об этом заявил министр обороны Молдавии Анатолий Носатый на Radio Moldova.

Флаг Молдавии

По его словам, РФ якобы заняла «оборонительную позицию», не дают разъяснений и требуют доказать, что нарушение имело место.

«Вместо того, чтобы признать факт своего пролёта через воздушное пространство Республики Молдавия, они запрашивают подтверждение того, что они вторглись в наше воздушное пространство», — возмутился Носатый.

Он добавил, что вооружённые силы Молдавии не имели возможности сбить российские ракеты и только вели за ними наблюдение.

Напомним, минобороны Молдавии обвиняет Россию в нарушении воздушной границы ракетами 10 октября, когда по инфраструктуре б. УССР были нанесены удары.