Бишкек, 18 октября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. О приостановке операций с российскими платёжными картами «Мир» объявили два коммерческих банка из Киргизии — «Доскредобанк» и «Бакай банк». Об этом 18 октября сообщают пресс-службы обеих кредитных организаций.

Карта «Мир»

«Временно приостанавливается обслуживание карт НСПК (Национальной системы платежных карт, оператор карт «Мир» — Прим. ред.) «Мир» в устройствах банка», — говорится в сообщении «Бакай банка» и добавляется, что такое решение вступило в силу с 17 октября.

При этом также с этой же даты было приостановлено обслуживание российских платёжных карт «Мир» «Доскредобанком».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что южнокорейская автомобильная корпорация Hyundai Motor рассматривает возможность продать свой завод в Санкт-Петербурге.