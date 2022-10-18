Луганск, 18 октября, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики за сутки в ходе активных наступательных действий уничтожили в ЛНР до 50 боевиков ВСУ, сообщил 18 октября официальный представитель Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

Rusvesna.su Народная милиция ЛНР

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава», — сообщил он в телеграм-канале.

Кроме того, был уничтожен один танк ВСУ, четыре артиллерийские установки, три бронетранспортёра, две долговременные огневые точки и 11 единиц специальной автомобильной техники.