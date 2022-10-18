Санкт-Петербург, 18 октября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Южнокорейская автомобильная корпорация Hyundai Motor рассматривает возможность продать свой завод в Санкт-Петербурге, сообщает 18 октября газета «Тона ильбо». Это самое крупное автомобильное предприятие в регионе и второе в России в сегменте легковых автомобилей.

okezone.com Логотип компании Hyundai

По данным анонимного источника издания, руководство корпорации ознакомилось с ситуацией в России и перспективами бизнеса и выяснило, что вести «нормальную» финансовую деятельность в стране из-за санкций практически невозможно. Помимо этого, Hyundai тратит деньги на поддержание завода и выплату зарплат персоналу, в то время как процесс перевода средств из центрального офиса в Россию сильно затруднён.

Главным препятствием для ухода с российского рынка является значительный объём вложенных в российский бизнес средств. При этом представительство компании в России испытывает трудности с финансированием после начала спецоперации, поскольку у него нет возможности получать переводы из Южной Кореи.

«Hyundai Motor рассматривает план продажи своего российского завода из-за невозможности вести нормальную финансовую деятельность», — говорится в сообщении. Также отмечается, что для Hyundai Motor важен рынок РФ, и решение его покинуть может быть невыгодным.

Завод Hyundai в Петербурге являлся вторым по объемам сборки легковых автомобилей в России после «АвтоВАЗа». На нём выпускались модели Hyundai Creta, Hyundai Solaris, а также KIA Rio и ряд других.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Минпромторг РФ объявил о приобретении активов японского концерна Nissan в России. Речь идет о производственных и научно-исследовательских мощностях компании в Санкт-Петербурге, а также центре продаж и маркетинга в Москве. Активы приобретены подведомственным министерству ФГУП «НАМИ» с правом обратного выкупа в течение шести лет.