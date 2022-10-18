Донецк, 18 октября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку, сообщили 18 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:05 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 09:20 боевики ВСУ обстреляли из Орловки Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 мм. В 09:25 киевские каратели обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив три снаряда калибра 155 мм.