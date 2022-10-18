Донецк, 18 октября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны киевских карателей погибли трое мирных граждан, сообщили 18 октября в штабе территориальной обороны ДНР.

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«За минувшие сутки, с 08:00 17 октября до 08:00 18 октября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли 3 человека и еще 14 мирных жителей получили ранения», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики утром 18 октября обстреляли ряд населённых пунктов, а также Куйбышевский и Киевский районы Донецка.

Читайте также: ВСУ обстреляли Каштановое, Александровку и Донецк — СЦКК