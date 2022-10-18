Запорожье, Запорожская область, 18 октября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. На объекте инфраструктуры города Запорожья начался пожар. Об этом 18 октября сообщил Александр Старух, возглавляющий оккупационную администрацию.

Pexels Пожар

Крупнейший город запорожской области остаётся под контролем киевских войск.

Старух написал в телеграм-канале об ударе по Запорожью, нанесённом минувшей ночью при помощи БПЛА.

«В результате атаки возник пожар на объекте инфраструктуры. Одна ракета попала в складские помещения в одном из районов Запорожья», — рассказал он.

Ранее стало известно о пожаре на ТЭЦ-6 в Киеве.