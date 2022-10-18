Москва, 18 октября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Оператор Евротоннеля компания Eurostar отменила отправление некоторых поездов из-за общенациональной забастовки во Франции. Об этом сообщает 18 октября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты во Франции

По данным агентства, компании пришлось отменить ряд поездов по направлению Париж — Лондон.

Общенациональную забастовку во Франции проводит Всеобщая конфедерация труда. В протестах участвуют работники ключевых отраслей французской экономики.

По данным Национальной компании железных дорог, сократится международное сообщение с Испанией и Великобританией. Внутри страны изменится график поездов, соединяющих Бордо с Марселем и Париж с Лиможем.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле французские железнодорожники бастовали, требуя повышения заработной платы. Движение поездов было серьёзно нарушено по всей стране.

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