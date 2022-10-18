Донецк, 18 октября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Александровку, сообщили 18 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«После 06:00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:15 — н. п. Орловка — г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телегарм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 18 октября киевские каратели выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по Новоивановке в Луганской Народной Республике.

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