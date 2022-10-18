Джакарта, 18 октября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Бенни Венда, лидер сепаратистского движения в Индонезии, был разгневан после того, как индонезийская полиция арестовала министров сепаратистской группировки, сообщает Sindonews.

David Worabay Маноквари. Западное Папуа

В заявлении Бенни Венда говорится, что индонезийская полиция арестовала Бухтара Табуни, одного из лидеров Объединенного освободительного движения Западного Папуа, вместе с двумя другими министрами.

«Все трое были арестованы в Джаяпуре после ежегодного собрания движения и допрошены в близлежащем полицейском участке. В чем заключаются их преступления?» — говорится в заявлении Бенни Венды.

«Папуасы имеют право, согласно международному праву, мирно мобилизоваться в защиту независимости», — заявил лидер сепаратистов, проживающий в Великобритании.

Напомним, несмотря на то что большая часть Индонезии получила независимость уже в 1949 году, Западное Папуа и Папуа вплоть до 1962 года оставались колониальным владением Нидерландов. В 1969 году индонезийскими властями был проведен референдум, и территория стала индонезийской провинцией. Однако сформировавшееся сепаратистское движение выступает за независимость Папуа от Индонезии.