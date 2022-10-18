Херсон, 18 октября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Значительное снижение интенсивности обстрелов территории Херсонской власти со стороны ВСУ констатируют власти российского региона по данным на 18 октября. Об этом в телеграм-канале заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Сегодня 18 октября, всё спокойно, всё на своих местах, никаких контрнаступлений мы пока не видим. Интенсивность огня по территории Херсонской области, по передовым эшелонированным линиям обороны иссякла. Наши фланги усиливаются, и в ближайшее времени мы откатим фронт от Российской Федерации», — сказал Стремоусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Стремоусов заявил о стабилизации ситуации на херсонском направлении.