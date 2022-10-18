Сеул, , 09:32 — REGNUM 17 октября президент Южной Кореи Юн Сок Ёль встретился за ужином с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, прибывшим в Сеул для участия в Генеральной Ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что в ужине также приняли участие исполняющий обязанности главы АНОК Робин Митчелл, вице-президент АНОК по Азии Юй Цзайцин, бывший генсек ООН Пан Ги Мун, являющийся председателем комиссии МОК по этике, и министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи Пак Бо Гюн.

Южнокорейский лидер призвал Томаса Баха поддержать проведение Зимних юношеских Олимпийских игр 2024, которые пройдут в южнокорейской провинции Канвондо.

Обращаясь к другим международным спортивным лидерам, он попросил спланировать мероприятие таким образом, чтобы донести до участников предстоящих игр важность принципа углеродной нейтральности, которому следует МОК.

В свою очередь, глава МОК пообещал подготовить программу по повышению понимания проблемы углеродной нейтральности среди молодёжи.

Выступая на ужине, Юн Сок Ёль заявил, что правительство Южной Кореи делает всё возможное для реализации принципов свободы и единства в спорте и стремится внести вклад в развитие мирового сообщества.

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