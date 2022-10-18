Луганск, 18 октября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. При обстреле киевскими карателями населенного пункта Новоивановка в Луганской Народной Республике пострадали два медика, сообщил 18 октября мэр города Первомайска Сергей Колягин.

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«Под вторую волну обстрела Новоивановки попала первомайская бригада скорой помощи, выехавшая на место происшествия. По предварительной информации, ранения получили два сотрудника медучреждения, также повреждён спецавтомобиль», — написал он в телеграм-канале.

Также повреждения получило здание одного из государственных учреждений, уточнил он.