Донецк, 18 октября, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Киевские боевики утром 18 октября обстреляли ряд населённых пунктов, а также Куйбышевский и Киевский районы Донецка. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Так, обстрелы со стороны бандеровцев были зафиксированы в 5:35 и 5:40 (совпадает с мск). Три снаряда калибра 152 мм выпущено по Каштановому, четыре снаряда — по Александровке.

В 8:15 обстрелу подверглись Куйбышевский и Киевский районы Донецка. ВСУ выпустили пять снарядов калибра 155 мм. В 8:35 киевские боевики выпустили три снаряда калибра 152 мм по Александровке.

Данные о пострадавших людях и разрушениях уточняются.