Вашингтон, 18 октября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Американская ExxonMobil уходит из России, сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании.

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Представитель компании заявил, что российские власти «в одностороннем порядке» лишили предприятие доли в проекте «Сахалин-1».

«Мы предприняли все усилия для взаимодействия с российским правительством и другими участниками», — приводит агентство заявление представителя.

Ранее стало известно, что проект «Сахалин-1» передан российскому оператору.