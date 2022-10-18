Манила, , 08:36 — REGNUM Подозреваемый в убийстве журналиста Перси Лапида сдался в руки властей на Филиппинах. Об этом 18 октября сообщил глава МВД и местного самоуправления страны Бенджамин Абалос на специальной пресс-конференции.

Филиппины Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Задержанный уточнил, что он сдался властям по собственному желанию, после того, как его фотографию, сделанную с камер видеонаблюдения, растиражировали СМИ. Как пояснил подозреваемый, он был сильно напуган и чувствовал себя виноватым перед близкими убитого журналиста.

По словам подозреваемого, заказ на убийство журналиста он получил из тюрьмы Нью-Билибид, которая находится в городе Мунтинлупа. Как рассказал задержанный, в ночь убийства он был с тремя сообщниками, один из которых угрожал убийством в случае отказа напасть на журналиста.

Подозреваемый полностью сознался в содеянном и призвал своих сообщников тоже сдаться властям. Глава МВД Филиппин тоже обратился к другим подозреваемым и пояснил, что они теперь нигде не смогут почувствовать себя в безопасности, поэтому им лучше последовать примеру их сдавшегося подельника.

Напомним, журналиста Перси Лапида убили 3 октября по дороге домой. Он был одним из известнейших критиков действующей администрации Филиппин и экс-президента Родриго Дутерте.