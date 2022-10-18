Луганск, 18 октября, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Киевские каратели выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по Новоивановке в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

pentagon.mil РСЗО HIMARS

«Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел: 00:32 (совпадает с мск) по н. п. Новоивановка (Попаснянский район, ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (1 ракета)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.