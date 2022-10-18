Ейск, Краснодарский край, 18 октября, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Занятия отменены в школе города Ейска, неподалёку от которой произошло ЧП с самолётом Су-34. Об этом сообщил 18 октября глава Ейского района Роман Бублик.

Дарья Антонова ИА REGNUM В школе

По словам главы района, школа не повреждена. Однако для детей отменили занятия, чтобы они не находились возле места крушения самолёта.

«Школа не пострадала», — сказал Бублик ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в городе Ейске Краснодарского края истребитель-бомбардировщик врезался в жилой дом, его двигатель загорелся при взлёте. В доме произошёл пожар, погибли 13 человек, ещё 19 пострадали. Эвакуированных жильцов доставили в пункты временного размещения.

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