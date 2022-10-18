Донецк, 18 октября, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Попавшие в плен киевские военнослужащие рассказали о снижении требований к здоровью мобилизуемых на территории б. УССР. Об этом 18 октября сообщает РИА Новости.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Солдаты рассказали, что сейчас берут на службу фактически всех подряд. Так, 23-летний Иван Ряхлицкий из Черкасской области рассказал, что его не брали в армию по состоянию здоровья, а во время мобилизации признали годным.

«И таких большинство», — посетовал он.

Мобилизованный Николай Швец пожаловался, что медкомиссия не прислушивается к жалобам, а 47-летний Николай Дяченко рассказал, что осмотр вместо врача может проводить ветеринар.

«Им надо количество, а какие — хромой, кривой, горбатый — все равно идут», — пояснил пленный.