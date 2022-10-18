Москва, 18 октября, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Киевские военнопленные рассказали, что в плену к ним хорошо относятся и кормят хорошо, вопреки утверждениям их командования, что в плен лучше не сдаваться.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

«В плену отлично с нами обращались… Руки связали, конечно, но воду давали, в туалет ходили», — сказал РИА Новости 40-летний Николай Швец из Черкасской области, который находится в плену четвертый день.

Он также добавил, что его никто не бил и не унижал.

«Здесь кормят не хуже, чем у нас дома, тоже с тушенкой, мясом. А говорили (киевское командование), что в плен лучше не сдаваться. Потому что будут издеваться», — отметил военнопленный.

Другой военнопленный ВСУ — 47-летний Николай Дяченко из Сум — сообщил, что к нему также хорошо относились, не били, давали пить воду.

«Молодцы. Хорошо отнеслись очень», — признался он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что 17 октября завершилась процедура обмена пленными по формуле «110 на 110» с киевским режимом. В итоге обмен прошёл по «110 на 108», так как две женщины из заявленных на обмен отказались вернуться в распоряжение киевского режима.

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