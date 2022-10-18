Киевские военнопленные заявили о хорошем отношении к ним в России
Москва, 18 октября, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Киевские военнопленные рассказали, что в плену к ним хорошо относятся и кормят хорошо, вопреки утверждениям их командования, что в плен лучше не сдаваться.
Он также добавил, что его никто не бил и не унижал.
Другой военнопленный ВСУ — 47-летний Николай Дяченко из Сум — сообщил, что к нему также хорошо относились, не били, давали пить воду.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что 17 октября завершилась процедура обмена пленными по формуле «110 на 110» с киевским режимом. В итоге обмен прошёл по «110 на 108», так как две женщины из заявленных на обмен отказались вернуться в распоряжение киевского режима.
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