Донецк, 18 октября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Видеозапись работы артиллерийских расчётов Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) по позициям киевских нацистов на первомайском направлении обнародовала 18 октября пресс-служба НМ ДНР в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как артиллерия наносит удары по полученным с беспилотников координатам, после чего уцелевшие боевики ВСУ сбегают со своих позиций.

«Бойцы 11 полка и батальона «Сомали» продолжают проводить зачистку села Первомайское. Личный состав, техника и укрытия противника выявляются с помощью БЛА после чего уничтожаются огнём артиллерии и бронетехники», — говорится в сообщении.

Также указывается, что бойцы НМ ДНР выдавливают вооружённые формирования киевского террористического режима подальше на севере, чтобы осложнить им возможность ведения артиллерийских обстрелов Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что воздушная тревога объявлена в Одессе, Одесской и Черниговской областях.