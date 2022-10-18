Уфа, 18 октября, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Ускорить работу по разработке и принятию нормативных актов, регулирующих оказание помощи семьям жителей Башкирии, которые принимают участие в спецоперации, поручил чиновникам премьер-министр правительства республики Андрей Назаров на совещании в правительстве региона. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

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Назаров напомнил, что глава Башкирии Радий Хабиров утвердил план мероприятий по оказанию содействия семьям граждан, которые принимают участие в спецоперации. В этот план включены 30 мер поддержки, пояснил Назаров.

«Предполагается обеспечение санаторно-курортным лечением, оказание консультационной и психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей», — отметил премьер-министр правительства региона.

Он сообщил, что для реализации этого плана в республике нужно принять около 22 нормативных правовых актов различного уровня: три региональных закона, пять указов главы Башкирии, 13 постановлений и одно распоряжение правительства, ряд локальных актов.

Назаров добавил, что в региональное правительство было внесено восемь проектов нормативных правовых актов, еще шесть необходимо разработать после принятия соответствующих законов и указов главы региона.

«Прошу заинтересованные республиканские органы исполнительной власти ускорить эту работу. Все необходимые документы должны быть разработаны в кратчайшие сроки. Такой опыт у нас уже есть. Все процедуры отработаны», — сообщил Назаров.