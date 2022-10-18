Ейск, Краснодарский край, 18 октября, 2022, 08:05 — ИА Регнум. После падения военного самолёта Су-34 в Ейске взрыва не было. Об этом 18 октября рассказал журналистам глава МЧС России Александр Куренков.

Цитата из видeo: «ЧП в Ейске». 17.10.2022 Пожар после падения Су-34 в Ейске

«Самолет при падении ударился о дом, разрушился, тем самым при разрушении разлилось горючее. Как такового взрыва не было, потому что рядом стоящие строения не потеряли даже остекление. Никакого взрыва не было, есть повреждение дома, оно характерное, всё понятно», — сказал он.

Также Куренков уточнил, что из-за разлива топлива произошёл пожар, в результате которого есть пострадавшие, и добавил, что этому пожару был присвоен четвертый ранг сложности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число погибших в результате крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в городе Ейске в Краснодарском крае достигло 13 человек.