ВСУ нанесли ракетный удар по Новоивановке в ЛНР
Луганск, 18 октября, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Киевские войска обстреляли населённый пункт Новоивановка Попаснянского района Луганской Народной Республики. Об этом 18 октября сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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РСЗО HIMARS
Ракетный удар был нанесён в 0:32 с применением реактивной системы залпового огня HIMARS. Всего по Новоивановке выпущена одна ракета.
«Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — рассказали в представительстве.