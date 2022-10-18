Луганск, 18 октября, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Киевские войска обстреляли населённый пункт Новоивановка Попаснянского района Луганской Народной Республики. Об этом 18 октября сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

pentagon.mil РСЗО HIMARS

Ракетный удар был нанесён в 0:32 с применением реактивной системы залпового огня HIMARS. Всего по Новоивановке выпущена одна ракета.

«Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — рассказали в представительстве.