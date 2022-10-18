Владивосток, 18 октября, 2022, 07:38 — ИА Регнум. Приморским семьям военнослужащих-участников спецоперации в социально-бытовых вопросах помогают юнармейцы, депутаты, студотряды и волонтёры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Татьяна Иващенко , ИА REGNUM «Волонтёры Победы»

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Помощники закреплены за каждой семьей, которая осталась без «мужского плеча».

«Для более тяжелой работы привлечены студенты — группы из десяти человек помогают наколоть дрова, убрать урожай, что-то починить. Волонтеры акции взаимопомощи #МыВместе на военных полигонах проводят анкетирование мобилизованных по вопросам оказания необходимой помощи и поддержки», — пояснил и. о. директора краевого департамента по делам молодежи Владимира Сохненко.

Ранее губернатор Олег Кожемяко на приёме граждан поручил подключить к решению бытовых вопросов семей военнослужащих волонтерские организации, в том числе «Молодую гвардию» и «Юнармию».

Как сообщало ИА REGNUM, приморцы, призванные в ходе частичной мобилизации для участия в спецоперации, получают всё необходимое — краевые власти держат на особом контроле бытовые условия бойцов в пунктах сбора и на полигонах, а также на передовой.