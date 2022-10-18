Владивосток, , 07:18 — REGNUM Приморцы, призванные в ходе частичной мобилизации для участия в спецоперации, получают всё необходимое — краевые власти держат на особом контроле бытовые условия бойцов в пунктах сбора и на полигонах, а также на передовой, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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С начала частичной мобилизации военнослужащим передано 8 тыс. комплектов нательного белья, 8 тыс. тёплых шапок и 2 тыс. балаклав, более 3 тыс. спальных мешков и 2 тыс. теплоизоляционных ковриков.

Бойцам также передали различные инструменты, которые могут пригодиться и в тылу, и на фронте. Это, к примеру, топоры, молотки, сварочные полуавтоматы, ножовки — всего более 170 единиц. Обогреватели керосиновые — более 100 штук, 400 газовых плит, газовые баллоны, пушки тепловые электрические, пилы цепные бензиновые, горелки, конвекторы, установки генераторные дизельные, радиостанции, смартфоны и квадрокоптеры.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев и временно исполняющий обязанности командующего Восточным военным округом генерал-лейтенант Михаил Носулев обсудили ход проведения мобилизации на Дальнем Востоке, подготовку и обеспечение бойцов необходимым обмундированием и медицинскими комплектами.