Петропавловск-Камчатский, 18 октября, 2022, 07:35 — ИА Регнум. В ряды Вооружённых сил России для борьбы с киевскими нацистами на территории б. УССР вступили более 150 жителей Камчатки. Об этом со ссылкой на военкомат региона сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

пресс-служба правительства Камчатского края «После получения повестки добровольцы считаются призванными по мобилизации. Они в том же порядке, что и мобилизованные граждане, проходят боевое сплачивание на полигоне».

Отмечается, что всем добровольцам предоставляются такие же социальные гарантии, что и гражданам, мобилизованным в обычном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке торжественно проводили мобилизованных для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса.

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