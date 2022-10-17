Петропавловск-Камчатский, 18 октября, 2022, 02:41 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском решили отказаться от новогодних закупок и проведения массовых праздничных мероприятий на фоне проведения специальной военной операции. Об этом глава краевой столицы Константин Брызгин 17 октября сообщает в своём телеграм-канале.

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Константин Брызгин «Администрация Петропавловска-Камчатского меняет приоритеты в муниципальных закупках. В связи с последними событиями в жизни нашей страны мы приняли решение отказаться в этом году от массовых праздничных мероприятий, посвящённых Новому году. Праздник, конечно, будет, но не такой масштабный, как в предыдущие годы».

По его словам, отменены запланированные ещё в прошлом году закупки новой новогодней атрибутики для города, поскольку «подобные расходы сейчас неуместны». А сэкономленные средства будут потрачены на другие направления, прежде всего на работу с детьми и социально значимые нужды.

Брызгин подчеркнул, что, несмотря на непростое для нашей страны время, «мы должны сделать всё для того, чтобы дети чувствовали наши внимание и заботу».

Как сообщало ИА REGNUM, в Калининградской области решили пересмотреть празднование новогодних торжеств из-за тяжёлой ситуации в период специальной военной операции.