Хабаровск, 18 октября, 2022, 06:32 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев и временно исполняющий обязанности командующего Восточным военным округом генерал-лейтенант Михаил Носулев обсудили ход проведения мобилизации на Дальнем Востоке, подготовку и обеспечение бойцов необходимым обмундированием и медицинскими комплектами, сообщили в полпредстве.

Правительство Хабаровского края Юрий Трутнев на полигоне в Хабаровском крае

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Юрий Трутнев, прилетев в Хабаровск, сразу поехал в учебный центр Восточного военного округа, пообщался с мобилизованными и добровольцами.

«Как настроение?», — спросил полпред.

«Настроение боевое», — заверили бойцы.

Трутнев ознакомился с бытом мобилизованных: как они размещены, как организовано обучение и питание. Также посетил полигон, где отрабатываются навыки у бойцов в условиях, моделирующих боевые действия, посмотрел, как ведётся подготовка.

«Сейчас ситуация довольно сильно изменилась. Если раньше мы говорили о том, что нам надо защищать соседние республики и людей, которые там проживают, от тех, кто лезет через них в нашу страну, то сейчас мы защищаем наши российские территории», — пояснил на полигоне Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине депутаты Областной думы за свой счёт закупили необходимое мобилизованным обмундирование и доставили в одну из воинских частей Южно-Сахалинска.