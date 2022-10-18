Ейск, Краснодарский край, 18 октября, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Число погибших достигло 13 человек в результате крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в городе Ейске в Краснодарском крае. Об этом 18 октября сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

Как уточнил Кузнецов, после разбора завалов на месте крушения самолёта были обнаружены тела погибших. По состоянию на 06:00 мск число погибших достигло 13 человек, среди них трое детей.

Также помощник главы Минздрава России уточнил, что число пострадавших составило 19 человек, четверо из них переведены в Краснодарскую краевую больницу, остальные находятся под наблюдением медиков в больнице города Ейска.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что главы МЧС и Минздрава России Александр Кондратьев и Михаил Мурашко посетили пострадавших в результате падения самолета Су-34 на жилой дом в городе Ейске.