Москва, 18 октября, 2022, 05:52 — ИА Регнум. Будущее России в существенной степени зависит то того, готов ли президент России Владимир Путин раскурочить любую ему реальность и построить новую, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Понимаете, очень трудно раскурочивать реальность, которую ты любишь. Я это очень понимаю. Я эту реальность не люблю. Я готов за нее умереть, я готов ее защищать, но я ее не люблю. А тот, кто ее создавал, он ее любит. И сейчас все проблемы существуют в том, насколько он будет этим обусловлен. Насколько он с ней будет идентифицироваться. Это может очень многое погубить. Но я верю, что будет по-другому», — заявил Кургинян.

Он также добавил, что в новой реальности военные должны стать полноценным сословием, пусть сословность — вещь очень проблематичная. И единственное, что может оправдать наличие этого сословия, — это его близость со смертью, его готовность умереть за Родину в любой момент.