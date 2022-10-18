Канберра, 18 октября, 2022, 03:51 — ИА Регнум. Резервный банк Австралии (выполняет функции центробанка) ожидает, что в ближайшие месяцы в стране будет происходить дальнейшее повышение процентной ставки, заявила заместитель управляющего учреждением Мишель Буллок 18 октября в ходе конференции, организованной Австралийской ассоциацией финансовой отрасли (AFIA).

DO'Neil Флаг Австралии

Она отметила, что речь может идти о «небольших повышениях» на фоне глобального роста учетных ставок.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября директор Азиатско-Тихоокеанского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Кришна Шринивасан заявил, что центральные банки государств Азии, за исключением Китая и Японии, должны еще больше ужесточить свою денежно-кредитную политику.