Москва, 18 октября, 2022, 03:44 — ИА Регнум. Акционерное общество «Объединённая редакция изданий мэра и правительства Москвы» обратилось в суд с иском о самобанкротстве. Арбитраж Москвы пока заявление не принял и дату слушаний не назначил, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Исковое заявление в базе оформлено 13 октября 2022 года. Детали не сообщались.

В сентябре 2022 года в реестре юридически значимых событий АО уведомило о планах обратиться с соответствующим иском. В качестве кредиторов фигурировали ООО «Тктел центр», ООО «Издательский дом «Графика», ОАО «ПФОП» и департамент СМИ и рекламы. Суммы задолженности не раскрывались.

В ЕГРЮЛ АО зарегистрировано с августа 2001 года. Директор — Эдуард Жигайлов. По данным с сайта АО, оно выпускало журналы «Московские торги», бюллетень оперативной информации «Московские торги», «Вестник мэра и правительства Москвы», журналы «Счастливая свадьба», «Первоклассные родители», а также другую продукцию.

По данным базы «Контур. Фокус», у АО за 2021 год выручка снизилась на 63% (до 7,2 млн рублей), за 2020 год — на 23%. За 2021 год получен чистый убыток — 3,7 млн рублей.