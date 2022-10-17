Ейск, Краснодарский край, 18 октября, 2022, 02:16 — ИА Регнум. При падении самолёта Су-34 на жилой дом погибли три человека, госпитализированы 11 человек, в том числе две беременные женщины и четверо детей. Об этом 18 октября рассказал журналистам глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Мурашко уточнил, что из троих погибших два человека погибли на месте, ещё одна женщина скончалась при поступлении в больницу от сильных ожогов, несовместимых с жизнью. В больницах находятся 11 пострадавших, среди них две беременных женщины на сроках 12 и 32 недели беременности.

Четверо пострадавших в результате крушения самолёта детей находятся под наблюдением медиков, их состояние оценивается как лёгкой и удовлетворительной степени тяжести.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МЧС России Александр Куренков указал, что взрыва при падении самолёта на жилой дом в Ейске не было. Пожар возник при разливе топлива.