Вашингтон, , 01:55 — REGNUM Всемирный банк перевел все займы Международного банка реконструкции и развития (МБРР), выделявшиеся Белоруссии, в статус необслуживаемых. Об этом сообщает пресс-служба ВБ.

Флаг Белоруссии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«С сегодняшнего дня Всемирный банк перевел все займы МБРР, предоставленные Белоруссии или гарантированные ею, в статус необслуживаемых», — заявили в финучреждении.

Утверждается, что соответствующее решение принималось из-за якобы просрочки Минска по платежам. По данным ВБ, к 14 октябрю общая сумма просроченных платежей Белоруссии для ВБРР составила около $68,43 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Польши предложил синхронизировать санкции против России и Белоруссии. По его словам, содержание санкций должно быть одинаковым, так как Минск якобы является полноценной стороной конфликта на территории бывш. УССР.