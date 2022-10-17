Вашингтон, 18 октября, 2022, 00:51 — ИА Регнум. Американский олигарх Илон Маск заявил, что отозвал запрос на финансирование спутниковой системы Starlink на территории бывш. УССР со стороны Пентагона. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

JD Lasica Илон Маск

«SpaceX уже отозвала запрос о финансировании», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания Starlink направила запрос в минобороны США, в котором говорилось о нежелании в дальнейшем оплачивать работу спутниковой связи на территории бывш. УССР. Позднее представители Пентагона подчеркнули, что готовы оплачивать услуги связи. При этом не исключалось, что средства на оплату связи могут пойти из пакета помощи киевскому режиму, предназначенного для поставок вооружений.