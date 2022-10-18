Лечче, Италия, , 00:04 — REGNUM 17 октября в Лечче на стадионе «Виа дель Маре» футбольный клуб «Лечче» в матче 10-го тура итальянской Серии А сезона 2022/23 сыграл вничью с «Фиорентиной» из Флоренции. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

«Рома» vs «Фиорентина» — 2:0 Asroma.com

Первый мяч на 43-й минуте встречи забил 28-летний гамбийский нападающий Ассан Сисей после передачи Хоана Гонсалеса — 1:0. В дебюте второй половины Кристиан Куаме восстановил равновесие в счете — 1:1. Голевой передачей отличился Артур Кабрал.

Составы команд:

«Лечче»: Фальконе, Понграчич, Баширотто, Галло, Умтити (Гендри, 89’), Аскальдсен (Бистрович, 69’), Гонсалес (Хельгасон, 89’), Блен, Банда (Ди Франческо, 74’), Эспето (Уден, 90’), Сисей.

«Фиорентина»: Терраччано, Додо, Бираги, Мартинес, Жулио (Миленкович, 59’), Бонавентура, Мандрагора (Дункан, 59’), Барак, Йович (Кабрал, 7’), Гонсалес, Куаме (Иконе, 83’).